Busje schept voetganger op Hereweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Hereweg heeft de bestuurder van een bestelbusje een voetganger geschept. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.40 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Naar alle waarschijnlijkheid heeft de bestuurder van het bestelbusje de voetganger over het hoofd gezien. Het slachtoffer werd vervolgens geschept en belandde via de motorkap tegen het voorraam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Agenten hebben de straat afgezet en ambulanceverpleegkundigen hebben eerste hulp geboden aan het slachtoffer. De verpleegkundigen kregen daarbij hulp van het MMT, het Mobiel Medisch Team.”

Het slachtoffer is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Politieagenten doen onderzoek en nemen onder andere verklaringen op van mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren.” Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten.