Brandweer redt Grote Canadese Gans: ‘Dit is de eerste gans die ik red’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een spannende klus was het zaterdagmiddag voor een duiker van de Groninger brandweer. Aan de Siersteenlaan moest hij een Grote Canadese Gans redden die bekneld was komen te zitten, en dat is de eerste gans die hij moest redden.

De melding van een dier in problemen kwam rond 15.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Medewerkers van de Dierenambulance waren op dat moment al bij de vijver aan de Siersteenlaan aanwezig”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Het dier was met een vleugel vast komen te zitten. Omdat de medewerkers er met geen mogelijkheid bij konden komen besloten ze om de brandweer te bellen.” De brandweer rukte in eerste instantie uit de grote hulpverleningswagen en een boot. De brandweerboot bleek uiteindelijk niet het meest handige hulpmiddel waarop besloten werd de duikers op te roepen.

Uiteindelijk wist de duiker het dier snel te bevrijden. “Het was zijn eerste gans die hij moest redden. De brandweerman heeft het dier uit zijn benarde positie bevrijd en daarna overgedragen aan de medewerkers van de Dierenambulance. Zij gaan de komende tijd voor de gans zorgen.” De duiker slaagde in februari van dit jaar voor zijn laatste examen en staat sindsdien paraat bij waterongelukken.