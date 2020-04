nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De brandweer heeft donderdagmorgen drie mensen gered uit een woning aan de Selwerderstraat on de Oranjewijk. Een persoon moest naar het ziekenhuis.

Na de melding van de brand rukte de brandweer uit met onder meer een reddingsvoertuig, omdat meteen duidelijk was dat er nog mensen in het pand waren. De brand was vrij snel onder controle.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.