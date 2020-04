Brandweer maakt hart van slangen: ‘Zorg bedankt’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een creatieve actie van de Groninger brandweer donderdag om de medewerkers in de zorg een hart onder de riem te steken. De actie kan op veel waardering rekenen op social media.

‘Zorg bedankt’ staat te lezen in een animatie die donderdag verspreid werd op de social media-kanalen van de brandweer. De letters zijn gemaakt met brandslangen. Dat geldt ook voor het hartje waarin de woorden te lezen zijn. Voorts zijn er tien brandweermensen te zien die in de animatie de zorgmedewerkers bedanken.

De Groninger brandweer is donderdag niet de enige instantie die de zorgmedewerkers in het zonnetje zet. Donderdagochtend kwam de politie langs bij het UMCG en het Martini Ziekenhuis om met loeiende sirenes en luid applaus de medewerkers te bedanken voor het werk dat ze in deze moeilijke tijd verzetten.

