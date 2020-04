Brandweer is brand in afvalcontainer snel meester

nieuws

Foto; Patrick Wind - 112groningen.nl

In een ondergrondse container aan de Kamerlingh Onnesstraat in de Grunobuurt in de stad Groningen heeft zondagavond brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam even na 19.00 uur binnen waarop door de meldkamer een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een ondergrondse afvalcontainer”, vertelt Wind. “De container staat flink te roken maar het is lastig om het vuur onder controle te krijgen. Daarom hebben de brandweerlieden besloten om de afvalcontainer vol te laten lopen met water.” Hiervoor werd een hydrant aangesloten op een brandkraan waarna met een straal lagedruk de container vol liep.

Binnen een kwartier was de situatie onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.