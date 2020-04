Brandweer ingezet voor paard dat wegzakt in moeras

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De Stadse brandweer moest woensdagavond te hulp schieten voor een paard dat in een moeras weg dreigde te zakken. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop het grote hulpverleningsvoertuig ter plaatse werd gestuurd. Op dat moment was de brandweer van Vries al bij het paard aanwezig aan de Donderenseweg in Bunne. Zij constateerden dat een paard was weggezakt in moerasgrond. Het dier dreigde ondertussen verder weg te zakken. Omdat het hen niet lukte om het dier te bevrijden werd de hulp ingeroepen van het hulpverleningsvoertuig van de Stadse brandweer. Dit voertuig is uitgerust met een kraan en beschikt daarnaast over verschillende redgereedschappen.

Uiteindelijk was de kraan niet nodig maar met behulp van brandslangen en een touw kon het dier uit het moeras worden getrokken. Een dierenarts heeft het paard gecontroleerd en ogenschijnlijk mankeerde het niets. Hoe het dier in het moeras terecht kon komen is onbekend.