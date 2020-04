Brandweer in actie voor containerbrand in Concordiabuurt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagmiddag in actie komen voor een containerbrand in de Klaas de Vriezestraat in de Groningse Concordiabuurt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 16.45 uur bij de hulpdiensten binnen die een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een ondergrondse afvalcontainer”, vertelt Wind. “Door onbekende oorzaak is er brand ontstaan in de container. Brandweerlieden zijn nadat ze ter plaatse kwamen direct een bluspoging begonnen. Nadat het vuur onder controle was hebben ze de container vol laten lopen met water zodat het vuur niet opnieuw op kan laaien.”

De oorzaak van de brand is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.