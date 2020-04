Brandweer haalt aantal bewoners uit portiekflat wegens gaslekkage

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een gaslekkage in een portiekflat aan de Iepenlaan. Een aantal bewoners moesten korte tijd hun woningen verlaten.

De melding van een gaslekkage kwam rond 18.50 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bij aankomst bleek het te gaan om een portiekflat”, vertelt brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing. “We zijn direct op onderzoek gegaan en in één van de woningen werd gas gemeten. Daarop hebben we direct de woningen die toegang hebben tot dezelfde portiek, zeg maar de meest directe buren, uit hun woningen gehaald. Vervolgens hebben we door ramen open te zetten het gevaar weg kunnen nemen.”

Viergasmeter

Voor gasmetingen maakt de brandweer gebruik van specialistische meetapparatuur. “Klopt, en deze apparatuur bevindt zich ook standaard op onze tankautospuiten. Wij noemen zo’n apparaat een viergasmeter. Hier kunnen we aardgas mee meten, maar ook koolmonoxide en H2S-concentraties (waterstofsulfide, red.). Onze apparatuur is behoorlijk nauwkeurig, maar de apparatuur die Enexis bijvoorbeeld gebruikt is nog nauwkeuriger. Daarom komen zij als energiebedrijf vaak ook ter plaatse bij gasmeldingen.” Bij de melding aan de Iepenlaan werd er door de apparatuur van de brandweer duidelijk aardgas gemeten.

Bewoner gewond

Of er ook mensen gewond zijn geraakt is bij Klijzing niet bekend. “Ik weet wel dat er een ambulance ter plaatse is geweest maar of die ook is ingezet is mij onbekend.” Incidentfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl meldt dat er één persoon naar het ziekenhuis is gebracht. “Ik sprak zojuist met de Officier van Dienst Geneeskundig, OVDG, en die vertelde dat één persoon voor behandeling naar het ziekenhuis moest”, vertelt Nuver. Over de precieze toedracht van de aardgaslekkage is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.