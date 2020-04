Brandbrief van winkeliers aan gemeente om Action en Big Bazar toe te laten aan Sontplein

nieuws

Foto: KB Wonen

De Stichting Winkel Exploitatie Sontplein hoopt dat de Action, Big Bazar, Beter Bed, Beddenreus en Carpet Right alsnog hun intrek mogen nemen op het nieuwe Winkelpark aan het Sontplein. Volgens DvhN hebben de winkeliers daarom een brandbrief aan de gemeente gestuurd.

De winkeliers voeren onder andere de veranderende wereld door de coronacrisis aan als argument bij de gemeente. Om de economie draaiende te houden hopen zij dat de gemeente haar standpunt wijzigt, de winkels zouden aan zo’n 120 mensen een arbeidsplaats bieden. Daarnaast is het verbod op de winkels in strijd met Europese regels, zo stellen de winkeliers.

De gemeente Groningen houdt vast aan haar standpunt dat de winkels aan het Sontplein ‘aanvullend’ moeten zijn aan het winkelaanbod in de binnenstad en geen concurrentie. De winkels die geweerd worden zijn daar voorbeelden van, zo stelt de gemeente. SEWS stelt echter dat er voor deze winkels geen ruimte is in de binnenstad, waardoor ze zich er onmogelijk kunnen vestigen. Sinds februari van vorig jaar wordt er een rechtszaak gevoerd over de kwestie.