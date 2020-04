Brand in UMCG snel onder controle

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In het UMCG heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding kwam om 11.20 uur bij de hulpdiensten binnen. Rookmelders in het ziekenhuis hadden alarm geslagen waarna direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Bij aankomst zijn we opgevangen door de Bedrijfshulpverlening, de BHV”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Zij vertelden dat er brand had gewoed op één van de afdelingen maar dat dit door de eigen BHV al onder controle was gebracht. Wij hebben voor de zekerheid nog wel een nacontrole gedaan.”

Op welke afdeling het brandje woedde is onbekend. De brandweer keerde binnen een kwartier weer terug naar de kazerne.