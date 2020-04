Brand in tuin dreigt over te slaan naar gebouw

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Aan de Chopinlaan in de wijk Coendersborg in de stad Groningen heeft dinsdagmiddag een korte maar felle brand gewoed in een tuin. Het vuur dreigde over te slaan naar een gebouw.

De melding van de brand kwam rond 13.10 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een schuimbluswagen ter plaatse stuurden. “Het is begonnen in de tuin”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Vermoedelijk is de vuurhaard ontstaan door een sigaar of een sigaret. De brand was korte tijd heftig waarbij er een houten wand van een gebouw werd aangestraald. De brandweer werd gevraagd om met spoed ter plaatse te komen vanwege de vermoedelijke overslag naar het gebouw. Bij aankomst was het vuur echter al onder controle. Uit voorzorg hebben de brandweerlieden nageblust waarbij ze ook een deel van de houten wand weg hebben moeten breken om te controleren of zich daar achter geen vuurhaard meer bevond.”

Over de schade aan het gebouw is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Het risico op natuurbranden is de afgelopen fors gegroeid. Het heeft al weken niet geregend waardoor het erg droog is in de natuur. De afgelopen week zijn op diverse plekken in het land al grote natuurbranden uitgebroken. Maandag woedden er grote natuurbranden in De Meinweg in Limburg en in De Deurnese Peel in Brabant. Dinsdagochtend vatte een stuk bos in Hoog Soeren op de Veluwe vlam.