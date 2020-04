Brabantse neemt met videobellen afscheid van stervende echtgenoot in UMCG

nieuws

Een Brabantse vrouw heeft door middel van een videogesprek afscheid moeten nemen van haar man die met corona was opgenomen in het UMCG in Groningen. Dat meldt Omroep Brabant zaterdagmiddag.

“Op een gegeven moment kwamen berichten dat het steeds slechter ging”, vertelt Ankie Verstegen (53) in gesprek met de regionale zender. “Mijn zoon, zijn vriendin en een nichtje zijn na het horen van het nieuws dat het slechter ging met Toon (56) snel naar Groningen gegaan. Via de telefoon heb ik nog afscheid kunnen nemen. Zij hebben zijn hand vastgehouden en ik heb tegen hem gepraat. Dat was onwerkelijk. Op het laatst rolde er een traan. Ik denk dat hij ons wel heeft gehoord.” Ankie neemt afscheid vanuit een ziekenhuis in Brabant. Haar man ligt in het UMCG. Beide zijn ze gediagnosticeerd met het corona-virus.

Aanvankelijk leek het allemaal nog vrij goed te gaan. “Toon werd op 21 maart met een ambulancebus naar Groningen gebracht. Op dat moment werden de ‘betere’ patiënten naar Groningen vervoerd. Dat gaf goede hoop.” Toch was de toestand zodanig dat de man uit Valkenswaard op de Intensive Care-afdeling in Groningen in slaap werd gebracht. Ankie verblijft op dat moment nog thuis. Een paar dagen later wordt ook zij positief getest op corona en moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Toon overleed afgelopen vrijdagavond.