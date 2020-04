Boswachter spelen in je eigen tuin: “Ik daag jullie uit!”

nieuws

Het advies deze weken is duidelijk: zoveel mogelijk thuis blijven. Maar dit betekent niet dat er niets te doen is. Volgens boswachter Jonathan kun je bijvoorbeeld heel goed boswachter spelen in je eigen tuin.

“Hè jongens, ik sta hier nu een half uurtje te posten bij een laurierstruik en het is onvoorstelbaar.” Aan het woord is boswachter Jonathan die voor Staatsbosbeheer werkzaam is in de Rottemeren en het Bentwoud in Zuid-Holland. In een videoboodschap roept hij iedereen op om zoveel mogelijk je eigen tuin in te trekken want daar is genoeg te zien. “Ik snap heel goed dat mensen er op uit willen, lekker de natuur in. Maar dat is nu niet verstandig. Toch zijn er hele leuke alternatieven te bedenken want de natuur is soms dichterbij dan je denkt.”

Terug naar de laurierstruik want daar is dus heel veel te zien? “Jazeker, deze struik staat lekker in het zonnetje en uit de wind. In de afgelopen dertig minuten dat ik hier nu sta is er hier van alles voorbij komen vliegen. Heel veel verschillende soorten bijen, vliegen en zelfs wespen.” Jonathan daagt jou uit om vandaag ook een mooi plekje in je tuin op te zoeken. “Noteer alles wat je in een half uur voorbij ziet komen en plaats dit gerust onder dit bericht.”

Bekijk hier de videoboodschap van de boswachter

Jeukt het bij jullie ook zo erg om met dit weer lekker naar buiten te gaan?! Ik heb hier een hele toffe tip hoe je in je eigen tuin de meest toffe beestjes tegen kan komen! Veel plezier en succes, en post hier onder wat je zelf allemaal bent tegen gekomen! #tuinsafari #stayhome pic.twitter.com/Uk4Wmqgvu7 — Boswachter Jonathan (@Bosw8erJonathan) April 4, 2020

Zie hier mijn "buit" van vanmiddag! pic.twitter.com/vAnMB1tL0C — Boswachter Jonathan (@Bosw8erJonathan) April 4, 2020