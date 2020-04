BOA-bond: “Handhaven in winkelstraten is moeilijk”

nieuws

Foto: User:Willem_90 - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10384817

Het is op sommige plekken moeilijk om de coronamaatregelen te handhaven. Dat zegt Ruud Kuin van vakbond Nederlandse BOA Bond.

“Wat we sowieso zien is dat het dit weekend drukker was dan twee weken geleden”, zegt Kuin. “Vooral in de grote en kleinere steden zijn er een stuk meer mensen op straat. Met name in de parken gaat het mis, waar mensen met drie of meer samen gaan zitten, op een kleedje met een biertje.” De BOA’s treden waar nodig op. Hoeveel bekeuringen precies zijn uitgedeeld is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het handhaven niet overal even makkelijk gaat. “In winkelstraten is het lastig. De afgelopen week zag je het steeds drukker worden daar. Zoals één van onze leden zei: mensen lijken het normale leven weer op te pakken. Handhaven is bijna niet te doen omdat iedereen in beweging is.”

Ook in Groningen was het dit weekend drukker dan de voorbije weekenden. De gemeente Groningen riep herhaaldelijk via haar kanalen op dat mensen thuis moeten blijven. Ook werd een tekstkar ingezet in de binnenstad waarop stond dat het er te druk was.

De gemeente heeft een bord geplaatst in de binnenstad met de tekst: Het is druk, blijf vooral thuis #coronavirus #groningen #rtvnoord pic.twitter.com/qRIrELHTNQ — Martin Drent (@martindrent) April 26, 2020