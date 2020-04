Bloemen in Bevrijdingsbos voor 75 jaar bevrijding

nieuws

Foto: eigen foto Bevrijdingsbos

In Het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg in Groningen heeft donderdagmiddag een delegatie van het bestuur bloemen gelegd bij het regimentenplateau. Het is donderdag precies 75 jaar geleden dat Groningen bevrijd werd door de geallieerden.

Aanvankelijk zou de viering van de bevrijding groots gevierd worden maar vanwege de coronacrisis is dat niet mogelijk. Toch wilde het bestuur deze dag niet zo maar voorbij laten gaan. Op gepaste afstand en met in acht neming van de RIVM-maatregelen werden er bloemen gelegd bij het plateau. Bij de bevrijding van de stad Groningen vochten 23 regimenten van de Tweede Canadese Infanteriedivisie vier dagen om onze stad. Deze 23 legereenheden staan gegraveerd in dit regimentenplateau.

Behalve de viering van de bevrijding op 16 april gaan ook de activiteiten op 18 april en 5 mei in Het Bevrijdingsbos vanwege de coronapandemie niet door. Het bestuur denkt nog na of er wellicht in de toekomst een alternatieve datum gaat komen.