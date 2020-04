Bloembak in brand op Koningsweg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Op de Koningsweg in de stad Groningen is op Paaszondag brand ontstaan in een bloembak. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De brand werd gemeld rond 09.20 uur waarop de hulpdiensten een tankautospuit lieten uitrukken. “Een voorbijganger heeft de melding gedaan”, vertelt Nuver. “Deze zag een bloembak voor een garagebedrijf in de brand staan.” De Groninger brandweer begon direct na het arriveren een bluspoging. Hier werd één straal hogedruk voor ingezet. Binnen enkele minuten was men het vuur meester.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.