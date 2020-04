“Blijf thuis op Koningsdag, tegen groepsvorming wordt opgetreden”

nieuws

Foto Andor Heij

Blijf thuis op Koningsdag. Met die oproep komt het Veiligheidsberaad, de overkoepelende organisatie van de 25 Veiligheidsregio’s, maandag.

“Zorg voor elkaar en blijf daarom thuis op deze dag”, zegt voorzitter Hubert Bruls. “Door zo min mogelijk van huis te gaan wordt de kans op verspreiding van het coronavirus beperkt.” Mensen die zich niet houden aan de coronamaatregelen kunnen rekenen op bekeuringen. “Er zal worden opgetreden tegens groepsvorming, bijvoorbeeld op straat, in parken en in winkels.”

De oproep van het Veiligheidsberaad komt na een weekend waarbij het behoorlijk druk was op de straat. Ook in Groningen was het zaterdag en zondag drukker dan de voorgaande weekenden. De gemeente Groningen riep via verschillende kanalen de mensen op om thuis te blijven. Ook werd een tekstkar ingezet op de Grote Markt waarop stond te lezen dat het te druk was. “We willen voorkomen dat het ook op deze Koningsdag te druk wordt.”