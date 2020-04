Bladgoud zingt op online vrijmarkt: “Wat een mooi cadeautje!”

nieuws

Foto: still uit videoclip

Koningsdag betekent van oudsher honderden meters aan vrijmarkt. Van speelgoed en boeken tot musici die op kleedjes hun kunsten laten horen. Vanwege de coronacrisis kan dat dit jaar allemaal niet, maar Koor Bladgoud uit Groningen liet het er niet bij zitten.

“Sinds wij bestaan hebben we iedere editie van Konings- of Koninginnedag nog gezongen op de vrijmarkt”, laat een woordvoerder weten. “Dit jaar is het vanwege de coronamaatregelen verboden om dat te doen en daarom hebben we gezocht naar een alternatief.” Dat alternatief werd online gevonden. Met een arrangement van dirigent Hans Kaldeway werd besloten om een versie op te nemen van het lied ‘Everglow’ van de Britse band Coldplay. “Alle zangers en zangeressen van ons koor hebben thuis hun aandeel ingezongen. Deze filmpjes zijn naar Hans gestuurd die alle bijdragen gemengd heeft. Ronald Pijnacker maakte er een mooie video bij.”

De opname kan maandag op veel lovende reacties rekenen. “Wat prachtig”, schrijft Sonja. “Een fijn cadeau op Koningsdag.” Dianne is het daar mee eens. “Enorm van genoten. Complimenten aan koor en dirigent!”

Koor Bladgoud is met haar versie van ‘Everglow’ hier te beluisteren: