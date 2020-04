Binnenvaartschippers worden hard getroffen door coronacrisis

nieuws

Schip in Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd, foto Andor Heij

De binnenvaartschippers worden hard getroffen door de coronacrisis. Dat zegt Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging dinsdag in het NOS Radio 1 Journaal.

Door de crisis zijn de lonen van de schippers fors omlaag gegaan van gemiddeld zestien naar vier euro per uur. “De sector wordt hard getroffen”, zegt Fluitsma. “Dit heeft te maken met een bepaald type goederenvervoer dat helemaal stil is komen te vallen door de crisis. Containers die uit China hadden moeten komen zijn bijvoorbeeld door de lockdown waar het land weken in verkeerde, hier nog niet gearriveerd. Ook zijn bepaalde productielijnen volledig stilgevallen. Wij vervoeren bijvoorbeeld staalrollen voor de auto-industrie. Dat is helemaal weggevallen.”

De verwachting is dat de coronacrisis zo’n zevenduizend schippers raakt. Probleem is dat zij niet in aanmerking komen voor de tijdelijke noodmaatregelen van het kabinet. Dit komt omdat een schipper niet een woonadres heeft. Ook kan er geen gebruik worden gemaakt van de ondernemersregeling omdat je daar alleen gebruik van kunt maken als je branche stilligt. De Vereeniging is bezig met het opstellen van een brief aan de Tweede Kamer om de problemen aan te kaarten.