Bijzonder bezoek op Airport Eelde: “Dat zware geluid maakt indruk”

Foto: M. Huising - 112groningen.nl

Bijzonder bezoek maandagavond op Groningen Airport Eelde. In de tweede helft van de avond landde op het vliegveld een NH-90 van defensie.

De NH-90 is een maritieme gevechtshelikopter die ook gebruikt kan worden voor transportvluchten. Vanaf maandag is de helikopter in dienst voor het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden naar het vaste land. De helikopter die daar normaal voor gebruikt wordt, de PH-OOP, vliegt sinds maandag als Lifeliner 6 en wordt gebruikt voor coronapatiënten die vervoert moeten worden. Om het vervoer vanaf de Waddeneilanden toch mogelijk te maken springt defensie bij met de NH-90 die gestationeerd staat op Vliegkamp De Kooy.

“Even na 22.00 uur landde de helikopter op Eelde”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “De heli had eerder in de avond een patiënt opgehaald op Ameland. Op Eelde stond een ambulance en medisch personeel klaar. Direct nadat de helikopter geland was is de patiënt overgedragen. De ambulance is daarop naar het UMCG gereden.” Volgens Nuver was het bezoek bijzonder. “Een NH-90 zie je eigenlijk nooit op Eelde. En dat zware geluid dat de rotor maakt, dat maakt echt indruk.”

Defensie vliegt vanaf vandaag patiënten vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. Dat gebeurt per NH90. De helikopter van @dhcluchtmacht neemt tijdelijk de taken over van @ANWB. Vanavond de eerste vlucht naar Groningen Airport Eelde met de N-228. pic.twitter.com/yeBP0nM0Do — 🇸imen Dorschman 📷 (@Simentweets) April 20, 2020