Bezoek Koning Willem Alexander aan de stad maandag in de herhaling op OOG TV

nieuws

Koning Willem Alexander en familie in Groningen 2018

Maandag op Koningsdag is vanwege de coronacrisis op straat weinig tot niets te doen. OOG TV zendt daarom enkele reportages uit over Koningsdag 2018.

Op die dag was Koning Willem Alexander met zijn familie in Groningen om zijn verjaardag te vieren. Het gaat om drie reportages. Een van het bezoek zelf en twee over de overige activiteiten in de stad.

Zo hoopt OOG de kijkers toch een beetje een Koningsdag gevoel te geven en hopelijk kan volgend jaar Koningsdag weer uitbundig gevierd worden. De uitzending start om 17.30 uur en wordt herhaald tot dinsdagmorgen.