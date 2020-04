Bewoners Garrelsweer, Winneweer helpen elkaar tijdens coronacrisis

nieuws

Foto: Google Maps

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn geworden, is in de dorpen Garrelsweer en Winneweer de noaberschap hulplijn opgezet. Inmiddels zijn er vijftig vrijwilligers actief.

Zij helpen mensen die om één of andere reden zelf niet in staat zijn bepaalde dingen te doen. “Boodschappen doen, dat is vooral de hulpvraag”, aldus Sylvia Osinga, één van de initiatiefnemers. “Sommige mensen durven de supermarkt niet in. Of naar specialistische zaken of voor grotere boodschappen op de markt”.

De vrijwilligers doen niet alleen boodschappen, maar brengen bijvoorbeeld ook medicijnen langs: “De bezorgdienst in de vorm van de echtgenoot van één van de huisartsen zagen we letterlijk langs rennen”, zegt Osinga. Om de huisartsen te ontlasten namen de vrijwilligers het bezorgen over. Het initiatief wordt door de dorpsbewoners uiteraard zeer gewaardeerd.