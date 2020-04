Betonblokken blokkeren Sterrebosstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Sterrebosstraat is vanaf donderdag voor autoverkeer afgesloten met betonblokken. De maatregel is genomen om sluipverkeer tegen te gaan.

Door de betonblokken kan autoverkeer niet meer vanuit de Waterloolaan de Sterrebosstraat inrijden. Andersom is ook onmogelijk. Het Wijkcomité Herewegbuurt had onlangs laten weten dat er nog altijd teveel auto’s de Sterrebosstraat en de Anna Paulownastraat als sluiproute gebruiken om daarmee de verkeerslichten op de kruising met de Hereweg te ontwijken. Eerder was al besloten om de Waterloolaan geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer maar uit onderzoek is gebleken dat dit te weinig soelaas heeft geboden. Behalve de betonblokken zijn er ook nieuwe verkeersborden geplaatst die de nieuwe situatie duidelijk moeten maken.

De afsluiting geldt alleen voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets.

