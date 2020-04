Bestuurder scootmobiel gewond bij verkeersongeluk Vrijheidsplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op het Vrijheidsplein in de stad Groningen is de bestuurder van een scootmobiel lichtgewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.50 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een auto is in botsing gekomen met de scootmobiel, waarschijnlijk gebeurde dit toen de scootmobiel de weg over stak.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een ambulanceverpleegkundige heeft de bestuurder van de scootmobiel gecontroleerd. De persoon hoeft niet mee naar het ziekenhuis. De scootmobiel gaat nagekeken worden door Medipoint, dat is een bedrijf dat zorg- en welzijnsproducten levert.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Het overige verkeer ondervond geen hinder van de gevolgen van het ongeluk.