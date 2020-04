Bert Heikens: “Wees niet bang om je huisarts te bellen”

oogochtendshow

Foto: Bert Heikens

Huisarts Bert Heikens raad mensen aan om niet bang te zijn om de huisarts te bellen. Dit naar aanleiding van corona-gerelateerde klachten, maar ook voor andere klachten.



Dat was donderdagochtend te horen in zijn tweede column in de OOG Ochtendshow. Hoewel hij in zijn eerste column aangaf dat de medische zorg het erg druk heeft, valt het in deze regio mee met de patiëntenstroom. De huisartsen en eerste hulp medewerkers zijn hier voornamelijk bezig met bellen, mailtjes beantwoorden, thuiszorg bellen en mailen, de nieuwe richtlijnen, enz.

In het landelijke nieuws kwam voorbij dat veel patiënten van huisartsen bang zijn om te bellen, omdat ze denken dat de medische zorg het te druk heeft. Heikens raadt, net als zijn collega’s in Noord-Brabant, om dat toch vooral wel te doen. “Alles waar jij je zorgen om maakt, dat moet worden gezien”, zegt Heikens, “Bel daarom vooral wel naar de praktijk.”

Doktoren zijn wel druk, maar hebben ook altijd tijd voor hun patiënten, aldus Heikens.

Beluister hier de blog terug: