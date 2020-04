“Begin nieuwe schooljaar in de zomervakantie om achterstanden in te halen”

nieuws

Foto: Jacob de Vries

Als het kabinet volgende week besluit om de scholen ook in de periode na 5 mei gesloten te houden moet het nieuwe schooljaar in de zomervakantie beginnen om daarmee leerachterstanden in te halen. Dat adviseert de Onderwijsraad.

Minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs heeft de afgelopen periode bij verschillende organisaties en instellingen gepolst hoe volgens hen eventuele opgelopen leerachterstanden het beste ingehaald kunnen worden. “Als het kabinet het verstandig acht om de scholen ook na de meivakantie gesloten te houden dan is het slim om de zomervakantie naar voren te halen of in te korten”, zegt Edith Hooge van de Onderwijsraad in het Algemeen Dagblad. “We vragen de minister om daarbij te kijken naar de belangen van kinderen, ouders en leraren.” Volgens Hooge vallen de achterstanden die kinderen hebben opgelopen op dit moment nog mee. “Als de leeronderbreking langer gaat duren dan zes weken dan worden de problemen wel groter.”

Gefaseerd openen

Als het kabinet volgende week besluit om de scholen na de vakantie weer te openen dan is het volgens de Onderwijsraad belangrijk dat dit gefaseerd gebeurt door niet alle scholen in één keer te openen. Ook zouden leerlingen getoetst moeten worden om te kijken wat hun niveau is. De Onderwijsraad zegt zich zorgen te maken over kinderen voor wie het thuis niet veilig is, of voor hen die geen begeleiding of laptop tot hun beschikking hebben. De raad vindt het belangrijk dat deze kinderen nu al terechtkunnen op scholen.

Leerachterstanden voorkomen

Minister Slob laat weten blij te zijn met de adviezen. Hij gaat met de adviezen aan de slag en zegt dat de adviezen goed aansluiten bij het kabinetsbeleid. Daarnaast wordt alles op alles gezet om leerachterstanden te voorkomen.