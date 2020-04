Be Quick 1887 start met O-23 team en werkt aan selectie

nieuws

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Hollandia

Be Quick 1887 start volgend seizoen met een O-23 team. De nieuwe O-23 competitie voor amateurclubs is bedoeld voor spelers die het eerste elftal van hun club nog net niet halen.

Het idee van de KNVB is is dat zij door sterkere tegenstanders beter worden. Be Quick trainer Steven Wuestenenk vindt het een goed idee: “Zo hou je meer jeugdspelers vast en ze kunnen zich wekelijks op een goed niveau door ontwikkelen”.

“Voor ons is het ook gunstig omdat we sinds twee jaar geen tweede elftal meer hebben”, vervolgt Wuestenenk. “We kunnen nu een beroep doen op een grotere groep spelers zonder direct de O-19 aan te spreken”.

De competitie start eerst in kleinere poules, De sterkere clubs komen daarna met elkaar in een competitie net als de wat mindere verenigingen. Uit het noorden doen nog drie clubs mee: ONS Sneek, Drachtster Boys en Leeuwarder Zwaluwen. Ook HHC Hardenberg is van de partij.

Selectie

Door de coronacrisis is de competitie stopgezet, maar Be Quick werkt al hard aan de selectie voor volgend seizoen. De middenvelders Werner Bouma (19) van Jong Cambuur Leeuwarden en Kihami da Costa (19) die die dit seizoen geen club had, maar daarvoor ook bij Jong Camuur speelde, gaan naar Be Quick. Aanvaller Martijn van Roeden (22) komt over van eersteklasser PKC’83.

Twaalf spelers van de huidige selectie blijven sowieso. “Ook gaat er een aantal jeugdspelers direct naar de eerste selectie”, vertelt Wuestenenk. “We maken binnenkort bekend wie dat zijn”.

Aanvaller en topscorer Arnoud Bentum vertrekt naar Harkemase Boys, de verdedigers Youri ter Arkel en Rick Boyer naar ONS Sneek en middenvelder Ivan Spijkstra verhuist naar het westen en gaat bij VVSB spelen.