Bas Krajenbrink bestuurder van Patrimonium

Bas Krajenbrink wordt per 1 juni de nieuwe bestuurder van de christelijke Woningstichting Patrimonium Groningen. Hij volgt Auke de Vries op, die vanaf die datum met pensioen gaat.

Krajenbrink, woonachtig in Groningen, is nu nog bestuurder van woningstichting De Delthe. Eerder was hij manager bij woningcorporatie De Huismeesters en namens het CDA lid van de provinciale staten van Groningen.

Voorzitter van de raad van commissarissen krijgt Patrimonium met Krajenbrink een energiek, ondernemend en maatschappelijk betrokken bestuurder. Vanwege de coronamaatregelen wordt nog nagedacht over een geschikte vorm voor het afscheid van Auke de Vries.