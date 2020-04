Auto’s beschadigd bij kop-staart botsing Kapteynlaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een kop-staart botsing op de J.C. Kapteynlaan dinsdagmiddag zijn twee auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Een busje botste achterop een personenauto.” Volgens Wind raakten beide voertuigen flink beschadigd. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een ambulance was niet nodig omdat er niemand gewond is geraakt. Agenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept.