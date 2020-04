Automobiliste botst op stoeprand en durft niet verder

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Van Swietenlaan is een auto op een stoeprand gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De politie heeft na het ongeluk in ieder geval onderzoek gedaan en zij vermoeden dat de auto op een stoeprand is gebotst. De automobiliste, een vrouw uit de gemeente Groningen, was daarna zo geschrokken dat ze niet verder durfde te rijden. Omdat agenten het niet vertrouwden hebben ze bij de vrouw een bloedtest afgenomen. Men vermoed dat ze onder invloed was maar het onderzoek zal dit moeten uitwijzen.”

De auto is door een bergingsbedrijf geborgen.