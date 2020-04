Auto en bezorgscooter botsen in Saffierstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Saffierstraat in de wijk Vinkhuizen zijn een auto en bezorgscooter met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.10 uur ter hoogte van de kruising met de Briljantstraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Zoals ik het interpreteer is er vermoedelijk iets mis gegaan bij het verlaten van een parkeerplaats waardoor de auto met de bezorgscooter in botsing kwam.” De scooterrijder kwam daarbij ten val. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gecontroleerd maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De schade aan de voertuigen is beperkt gebleven. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.