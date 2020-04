Auke van de Kamp terug bij Lycurgus

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Auke van de Kamp speelt komend seizoen weer voor de Groninger volleybalclub Lycurgus.

De 24-jarige passer-loper vertrok vorige zomer en ging voor Achel spelen in de Belgische hoogste klasse. “Ik twijfelde al een paar maanden aan het feit of ik langdurig in het buitenland spelen wel zie zitten”, aldus Van de Kamp. “Groningen is toch mijn plek. Ik ken er veel mensen. De stad is geweldig. De club en de mensen eromheen zijn fantastisch en ik heb het gemist. Achel was leuk en ik presteerde goed, maar er is meer dan volleybal. Ik ben een gevoelsmens en Groningen past me gewoon beter”.

Lycurgus heeft nu tien spelers voor volgend seizoen. Spelverdeler: Sam Gortzak. Diagonaal: Geoffrey van Gent Passer-loper: Bennie Tuinstra, Auke van de Kamp en Erik van der Schaaf. Middenaanval: Dennis Borst, Hossein Ghanbari en Jesper van Muijden. Libero: Steven Ottevanger en Jaron Spiegelaar.