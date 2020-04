Asscher: “Steun ook mensen met nuluren- en uitzendcontracten”

nieuws

Lodewijk Asscher (l) op gesprek bij premier Mark Rutte. Foto: Minister-President - Minister-President, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43593998

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA roept zondag het kabinet op om ook mensen met een nuluren-, oproep- en een uitzendontract te steunen. Volgens Asscher vallen deze mensen met het huidige economische pakket buiten de boot.

Het economisch maatregelenpakket zoals dat twee weken geleden door het kabinet werd afgekondigd heeft de volledige steun van de PvdA-voorman. Maar hij vindt ook dat mensen met een heel onzeker contract voor de regelingen in aanmerking moeten komen. “Het pakket is nu alleen bedoeld voor werknemers met een flexibel of tijdelijk contract”, zegt Asscher in het televisieprogramma Buitenhof. “En dus niet voor uitzendkrachten, oproepkrachten en mensen met een nulurencontract. Vaak hebben deze mensen door de coronacrisis via een appje te horen gekregen dat ze niet meer hoeven komen te werken.”

Asscher vindt dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om deze werknemers te helpen. “Wij willen dezelfde steun voor iedereen die werkt.”