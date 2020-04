Arts UMCG kritisch over werkwijze Outbreak Management Team

nieuws

Foto: RUG

Verschillende wetenschappers waaronder Alex Friedrich van het UMCG is kritisch over de werkwijze van het Outbreak Management Team. Volgens de wetenschappers is er meer openheid nodig.

Het Outbreak Management Team, het OMT, bestaat uit verschillende zorgdeskundigen die het kabinet adviseert in hoe de coronacrisis aangepakt moet worden. Omdat de adviezen geheim zijn valt niet te controleren of ze gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek of op de meningen van experts. Friedrich vindt dat er meer transparantie moet komen over het verloop van de interne discussies.

Geheimplicht

De arts-microbioloog van het UMCG heeft meerdere keren geparticipeerd in de overleggen van het OMT. Behalve meer transparantie heeft hij bedenkingen bij de opgelegde geheimplicht waar voor getekend moet worden. “Ik ben dit als wetenschapper niet gewend”, zegt Friedrich in het televisieprogramma Nieuwsuur. “Wij spreken juist open met elkaar, we spreken elkaar vooral tegen.”

RIVM

Het RIVM laat weten dat de uitspraken van het OMT wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn. “Op grond van kennis, ervaring en debat van een brede groep deskundigen wordt het op dat moment best mogelijke professionele advies gegeven.”