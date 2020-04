Apotheek De Vuursteen is de op twee na beste apotheek van Nederland

nieuws

Foto: Google Streetview

Volgens onderzoeksbureau AMP was Apotheek de Vuursteen, gevestigd aan de Goudlaan in Vinkhuizen, de op twee na beste apotheek van Nederland in 2019.

In 2019 hebben meer dan 200 apotheken deelgenomen aan het Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken van AMP. Apotheken worden daarbij beoordeeld op de kwaliteit van hun farmaceutische zorg- en dienstverlening. Bij de deelnemende apotheken zijn het afgelopen jaar zes onderzoeken uitgevoerd. Zes keer kwam er een mystery guest langs met een zorgvraag. Tijdens deze onderzoeken wordt de kwaliteit van de zorg aan de balie in de apotheek onderzocht. Apotheken weten dus niet wanneer zij getoetst worden en weten niet met welk onderwerp de mystery guest aan de balie komt. De apotheekprestaties worden getoetst aan de voor apotheken geldende vakinhoudelijke beroepsnormen en -standaarden.

Apotheken kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan dit onderzoek, maar betalen hun deelname aan het OKA zelf. Daarom zijn niet deelnemende apotheken uitgesloten van onderzoek.