“Anderhalvemetereconomie vaak onhaalbaar op werkvloer”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De anderhalvemetereconomie is in de meeste gevallen niet haalbaar op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV in alle marktsectoren.

“In vrijwel alle sectoren is de anderhalvemeter nauwelijks haalbaar in de praktijk”, zegt Piet Fortuin van de CNV. “De RIVM-regels worden mondjesmaat nageleefd. Afstand houden en hygiënevoorschriften naleven is uitermate complex.” Uit het onderzoek blijkt dat de problemen vooral groot zijn bij drukbezochte bouwmarkten. “Er zijn bij deze bedrijven wel afspraken over veiligheid maar kleinere bouwmarkten zien af van een beveiliger voor de deur. Veel medewerkers hebben bovendien te maken met agressie van klanten.”

Daarnaast ziet de vakbond dat veel werknemers in een spagaat zitten omdat ze enerzijds vinden dat ze zich aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM moeten houden maar anderzijds productie voor hun werkgever moeten draaien. “Het draaien van productie wint het dan al snel, ook onder druk van een werkgever. Veel leden zijn ook bang dat hun bedrijf deze crisis niet gaat overleven.” Het CNV roept bedrijven op dat gezondheid van medewerkers voorop hoort te staan. Tegen het kabinet zegt het dat dit een harde eis moet worden als bedrijven staatssteun aanvragen of ontvangen.