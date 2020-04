‘Anderhalvemetereconomie is voor horeca niet te doen’

nieuws

De anderehalvemetersamenleving is voor de meeste bedrijven in de horeca vanuit financieel oogpunt niet te doen. Dat zegt Dirk Beljaarts van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland woensdagavond.

Beljaarts denkt dat er praktisch wel een manier te vinden is om met de ‘nieuwe normaal’ om te gaan. Maar vanuit financieel oogpunt is dat een heel ander verhaal. “Neem een klein kroegje op de hoek”, zegt de voorzitter. “Normaal kunnen daar 25 personen in, straks met de anderhalvemetermaatregel nog vier. En als er iemand naar het toilet moet, moeten twee mensen buiten wachten om de looproute vrij te houden. In een grote discotheek waar ruimte is voor driehonderd gasten, is er straks nog plek voor veertig. De sfeer is weg, en mensen zullen dan ook helemaal wegblijven.”

De verwachting van Koninklijke Horeca Nederland is dat het wellicht werkbaar is voor bedrijven met grote vloeroppervlakten, maar voor de meeste horecabedrijven gaat het niet werken. De horeca-sector roept daarom het kabinet op om met aanvullende steunmaatregelen te komen zodat alle bedrijven het hoofd boven water kunnen houden.