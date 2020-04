Ambulancezorg en Arriva delen bloemen uit aan medewerkers: ‘Hart onder de riem’

nieuws

Medewerkers van vervoersbedrijf Arriva en de ambulancebedrijven die in het Noorden actief zijn hebben deze week bloemen cadeau gekregen van hun werkgevers. “Het is bedoeld als een blijk van waardering in deze moeilijke tijd.”

Ambulancezorg Groningen, dat in de provincie Groningen het ambulancevervoer verzorgt, wilde haar medewerkers een hart onder de riem steken door bossen tulpen uit te delen. Behalve in Groningen werd ook het personeel in Drenthe en in Friesland in het zonnetje gezet. “Hiermee willen we onze waardering uiten naar ons personeel en het belangrijke en soms moeilijke werk dat ze in deze tijd verzetten.”

6000 Bloembollen

Arriva deelde aan haar machinisten, buschauffeurs, stewards en ondersteunend personeel zesduizend bloembollen uit. “Arriva heeft een deel van onze voorraad bloembollen gekocht”, laat een woordvoerder van de Keukenhof weten. “Deze week krijgen de medewerkers de bollen uitgereikt waarmee ze een beetje Keukenhof en een beetje lente in huis krijgen.” Arriva noemt de actie belangrijk. “We willen je graag een hart onder de riem steken en bedanken voor je inzet”, staat er op een bijgeleverd kaartje te lezen.

“Schitterend gebaar”

De acties worden gewaardeerd door het personeel. “Als ik één positief punt uit deze crisis kan halen dan zijn het toch wel dit soort verbindende initiatieven”, zegt Bart die buschauffeur is bij Arriva. Frank, die machinist is, laat weten: “Schitterend gebaar van mijn werkgever. Dit wordt heel erg gewaardeerd in een tijd waarin wij maar ‘gewoon’doorgaan. Heel erg bedankt hiervoor.”

