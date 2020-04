“Als scholen open gaan, gebeurt dat beperkt en niet volgens normaal rooster”

nieuws

Foto Andor Heij

Als het kabinet besluit dat de scholen na de meivakantie (deels) weer open gaan zal dat niet volgens een normaal rooster gaan gebeuren. Dat zegt Openbaar Onderwijs Groningen.

De onderwijsorganisatie zegt dat het dan op kleine schaal en uiterst gecontroleerd gaat gebeuren. Er wordt nu al nagedacht over diverse scenario’s.

Dinsdagavond wordt duidelijk of het kabinet de coronamaatregelen gaat versoepelen. De maatregelen om het virus in te dammen lijken te werken. Maar premier Rutte was vorige week nog niet echt optimistisch. De kans bestaat daarom ook dat de scholen dicht blijven.