Alles wordt afgelast, maar Stadspark Live blijft op de agenda staan

Stadspark live

De ene na de andere activiteit in Groningen wordt afgelast vanwege het coronavirus. Vrijdag volgde Swinging Groningen dat half juni op het programma stond. Maar opvallend genoeg staat Stadspark Live nog steeds op de agenda.

De tweede editie van het festival met namen als Iggy Pop, The Script en Kensington staat op 20 juni gepland in het Stadspark. Mojo Concerts, de medeorganisator van Stadspark Live, wacht het allemaal nog even af: “Er is nog geen definitief besluit van de overheid over de evenementen na 1 juni”, aldus Martin Verhorst, de communicatie manager van Mojo. “Tot 1 juni zijn alle evenementen afgelast, maar daarna nog niet. We volgen hierin de RIVM en de overheid”.

Vooruit lopen door Stadspark Live nu al af te blazen wil Verhorst niet: “Ik wil niet op de stoel van een expert gaan zitten. Ik verwacht dat er op de persconferentie van premier Rutte op 21 april meer duidelijkheid komt en ook uitsluitsel of Stadspark Live door kan gaan. De kans dat het niet door gaat is natuurlijk wel erg groot”.

De eerste editie van Stadspark Live, met onder meer Sting, trok 30 duizend bezoekers naar de drafbaan in het Stadspark. Het is de bedoeling dat het festival een blijvertje wordt.