Alle raadsleden: “We zijn en blijven er voor u”

Foto Evert Janse. Gemeenteraad 2020

De gemeenteraad steekt via een bericht in de huis-aan-huiskranten alle inwoners een hart onder de riem. Alle 45 raadsleden laten weten dat zij in deze zware en onzekere coronatijd voor de belangen van de Groningers blijven opkomen.

In het bericht staan de raadsleden van de twaalf politieke partijen stil bij de mensen die door het coronavirus zijn getroffen of een dierbare hebben verloren. Ook is er aandacht voor de werkers in de zorg of een ander vitaal beroep, en voor de Groningers die zich zorgen maken om hun dagelijkse leven.

De raadsleden leggen ook uit, te blijven zoeken naar de beste manier om door te gaan met het bespreken van onderwerken die van belang zijn voor het bestuur van de gemeente. Als raad blijven we vergaderen en als raadsleden blijven we bereikbaar, aldus de fractieleden. “We zijn en blijven en voor u en uw belangen en uw vragen en zorgen.”