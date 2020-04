Alarm van leegstaande winkel in Herestraat maakt omwonenden horendol

nieuws

Foto: Leoni van Sloten

In de Herestraat in Groningen loeit sinds woensdagavond een alarm in een winkelpand. Buurtbewoners zeggen knettergek te worden van het geluid.

Het alarm komt vermoedelijk uit het voormalige pand van winkelketen Steps, voorheen gevestigd in de Herestraat op nummer 35. Het alarm is extra goed hoorbaar omdat de Herestraat vrijwel verlaten is door de coronacrisis. Waarom het alarm afgaat, is niet duidelijk, maar meerdere omwonenden klagen steen en been over het alarm. “Dit gaat nu al zestien uur zo door”, aldus een bewoner van de Herestraat.

De politie heeft het pand geïnspecteerd en zal, als er geen sporen zijn van braak, de sleutelhouder van het pand gaan benaderen om het alarm uit te schakelen. Vermoedelijk zal ze de eigenaar van het pand, dat sinds januari van dit jaar leegstaat na het faillissement van Steps, proberen te achterhalen om het alarm te stoppen.