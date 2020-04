‘Al ruim 40.000 deelnemers voor onderzoek naar risicofactoren corona’

nieuws

Er hebben zich de afgelopen week al 43.000 mensen aangemeld voor het LifeLines onderzoek naar de risicofactoren van het coronavirus. Dat meldt de Ukrant maandagmiddag.

In totaal werden er afgelopen week 130.000 uitnodigingen voor het onderzoek verstuurd. De onderzoekers achter LifeLines hopen dat de komende tijd nog meer mensen zich aanmelden. “Hoe meer mensen het invullen hoe waardevoller het onderzoek zal zijn”, zegt geneticus Lude Franke tegen de Ukrant. Met het onderzoek hoopt men te achterhalen of je genenprofiel misschien mede bepaald hoe ziek je wordt van een coronabesmetting. Maar ook wil men meer te weten te komen over de verspreiding van corona-achtige klachten. Daarmee kan ingeschat worden hoeveel mensen mogelijk al een besmetting achter de rug hebben zonder dat ze dit in de gaten hebben gehad.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten. De uitnodigingen zijn verstuurd naar inwoners in de drie noordelijke provincies. De eerste resultaten van het onderzoek worden al snel verwacht.

