Al duizenden aanvragen bij UWV voor tegemoetkoming loonkosten

Foto: Gerrit de Haan

Het is maandagochtend al direct flink druk bij het UWV. Ondernemers kunnen sinds maandagochtend online een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Volgens het UWV zijn er in de eerste uren al zo’n vijftienduizend aanvragen binnengekomen. Op dat aantal was ook gerekend. Het Uitvoeringsinstituut had op de eerste dag gerekend op enkele tienduizenden aanvragen. Het ontvangen van een tegemoetkoming in de loonkosten is een onderdeel van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, het NOW, die twee weken geleden door het kabinet in het leven werd geroepen. “Het is een enorme klus geweest”, zegt Fred Paling van het UWV in het NOS Radio 1 Journaal. “Normaal duurt het uitvoeren van zo’n regeling maanden. Nu hebben we het in twee weken opgezet.”

Volgens het UWV zijn er op dit moment geen wachttijden. Wel adviseert het ondernemers om goed voorbereid aan de aanvraag te beginnen. “Hoe sneller iemand klaar is met een aanvraag, hoe sneller een volgende ondernemer aan de beurt is.” Met de regeling kunnen ondernemers maximaal negentig procent van het salaris voor hun werknemers door het UWV betaald krijgen. De regeling is in het leven geroepen omdat veel bedrijven door de coronacrisis minder werk hebben of zelfs gesloten zijn.

Het NOW-loket is open! De #NOWregeling kunnen werkgevers aanvragen bij een omzetverlies van minstens 20%. Wat moet je nog meer weten? https://t.co/hn4A6fOYBz pic.twitter.com/eHKIuzyb9U — UWV (@UWVnl) April 6, 2020