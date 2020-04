Afvalbedrijven: “Wacht met inleveren oude kleding”

nieuws

Afvalbedrijven roepen mensen op om voorlopig geen oude kleding in te leveren. De loodsen van afvalbedrijven liggen op dit moment namelijk bomvol.

Vanwege de coronacrisis zitten veel mensen thuis. Afvalbedrijven zien de afgelopen weken een toename in het aanbod van oude kleding omdat mensen door het thuiszitten maar eens extra goed door hun kledingkasten gaan. De toename zorgt zelfs voor een knelpunt in de logistiek. Vanwege de maatregelen die het kabinet genomen heeft om de verspreiding van het virus tegen te gaan, mag er in de sorteerloodsen niet gewerkt worden. Daarnaast kunnen de spullen niet geëxporteerd worden naar de gebieden waar de kleding een tweede leven krijgt.

“Drie weken geleden zijn we een meldpunt gestart om alle knelpunten in kaart te brengen”, zegt Tjeerd de Groot van de branchevereniging voor afvalinzamelaars NVRD in het NOS Radio 1 Journaal. “We zien dat steeds meer textielopslagpunten vol komen te liggen. Dat is niet wenselijk omdat de kwaliteit van het textiel op deze manier snel achteruit gaat. Het komt namelijk voor dat er tussen de zakken met textiel ook zakken met restafval worden aangetroffen. Dit gaat snel schimmelen met alle gevolgen van dien.” Afvalinzamelaars doen daarom de oproep om oude kleding even thuis te bewaren.