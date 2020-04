Afhaalkaart laat precies zien waar je in je wijk eten af kunt halen

nieuws

De lokale horeca en restaurants steunen. Dat is het idee achter een dienst van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, die vrijdag online werd gezet.

“Eigenlijk is het idee bedacht door Ilona uit Borger”, laat een woordvoerder weten. “Het leek haar een goed idee om een kaart te maken waar je precies op kunt zien waar je in je wijk nog eten af kunt halen. Door de coronacrisis is namelijk veel horeca gesloten. Maar dat geldt niet voor afhaal- en bezorgrestaurants. Met dat idee zijn we aan de slag gegaan. Daarbij maken we gebruik van de brondata uit OpenStreetMap. Allereerst hebben we voor de stad Groningen een overzicht gemaakt. Op de kaart hebben we precies aangegeven welke horeca en restaurants open zijn en waar je dus eten af kunt halen. Je kunt zo gericht de lokale bedrijven steunen.”

Als het aan de Geodienst ligt blijft het ook niet alleen bij Groningen. “Omdat de brondata uit OpenStreetMap komt is deze voor iedereen toegankelijk en aan te vullen. Als dit voor Groningen goed werkt kunnen we ook de rest van Nederland gaan helpen.”

De kaart vind je op deze website.

Groningers, helpen jullie mee? Om te kunnen zien waar je nog wel (of juist nu) eten kunt afhalen in je buurt. Je kunt zo gericht lokale horeca/restaurants steunen! We hebben net voor de paasdagen de afhaalkaart af voor Groningen.😅 https://t.co/XhTtkz3oRe #citizenscience #data pic.twitter.com/xNILafHNMz — Geodienst RUG (@rug_geo) April 10, 2020