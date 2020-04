Adrie Poldervaart twee jaar langer bij FC Groningen

sport

Foto: Sportphotagency.com Adrie Poldervaart

Assistent-trainer Adrie Poldervaart heeft zijn contract bij FC Groningen met twee jaar verlengd.

Poldervaart is de eerste assistent van trainer Danny Buijs die onlangs zijn contract ook met twee jaar verlengde. Poldervaart is aan zijn eerste seizoen bezig bij FC Groningen. Daarvoor was hij hoofdtrainer van Excelsior.

“Ik ben trots dat FC Groningen met me door wil, en vind het een prachtige club die enorm leeft”, zegt Poldervaart over de contractverlenging.

“In de totale samenwerking met de rest van de staf vult Adrie zijn rol op een uitstekende en zeer professionele wijze in en zijn wij blij dat hij langer bij FC Groningen blijft werken”, aldus FC Groningen directeur Mark-Jan Fledderus.