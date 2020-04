Aanvoerder Be Quick 1887 blijft toch vanwege gebrek aan ambitie bij ONS

sport

Foto Andor Heij. In het wit: Youri ter Arkel.

Be Quick 1887 aanvoerder Youri ter Arkel heeft zijn overschrijving naar ONS Sneek ingetrokken en blijft bij de Groningen hoofdklasser. De reden: Gebrek aan ambitie bij de Friese club.

ONS Sneek liet bij monde van trainer Jan Vlap weten te overwegen om degradatie van de derde divisie naar de hoofdklasse aan te vragen bij de KNVB. “Toen kwamen bij mij de twijfels omhoog. Dat is niet de ambitie die ik voor ogen had”, aldus de 22-jarige verdediger.

De keuze om bij Be Quick te blijven was volgens Ter Arkel niet moeilijk: ““Het zijn onzekere tijden en bij Be Quick weet ik wat ik heb. Be Quick heeft een goede omgeving gecreëerd en er staat een ambitieuze spelersgroep en trainersstaf”.

Trainer Steven Wuestenenk reageerde opgetogen over het besluit van Ter Arkel: “We zijn hier uiteraard erg blij mee”.