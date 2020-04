Aantal opgenomen coronapatiënten uit gemeente Groningen blijft stabiel

nieuws

Het aantal mensen uit de gemeente Groningen dat is opgenomen in een ziekenhuis met een coronabesmetting blijft voor de vijfde dag op rij stabiel, zo blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten bracht.

In absolute aantallen zijn zestien patiënten uit de gemeente Groningen opgenomen met een vastgestelde besmetting met het coronavirus (6,9 op de 100.000 inwoners.) Hoewel de percentages in andere gemeenten in de provincie hoger liggen (Pekela’s, Westerkwartier en Delfzijl), blijft het aantal ziekenhuisopnames ook hier stabiel.

Landelijk is het aantal nieuwe besmettingen gestegen met 1.061 gevallen, waardoor het totale aantal vastgestelde besmettingen nu op 29.214 komt. Sinds woensdagmiddag overleden 181 personen aan COVID-19, waardoor het totale aantal overlijdens in Nederland nu op 3.315 komt. In totaal werden in de afgelopen vierentwintig uur 182 mensen opgenomen in een ziekenhuis vanwege een coronabesmetting, daarmee komt het totaal op 9.309 opgenomen patiënten in Nederland.