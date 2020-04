Aantal opgenomen coronapatiënten uit gemeente Groningen blijft gelijk

nieuws

Het aantal ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Groningen vanwege COVID-19 is tussen zondag- en maandagmiddag gelijk gebleven. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames nu al acht dagen stabiel is.

Nog steeds zijn ongeveer zestien mensen opgenomen in een ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Ook in de rest van de provincie Groningen is het aantal opnames stabiel. De meeste opgenomen patiënten komen uit de gemeentes Pekela, Westerkwartier en Delfzijl.

Het afgelopen etmaal bevestigde het RIVM 67 overlijdens door COVID-19, daarmee komt het totale aantal doden op 3.751. Het aantal nieuwe ovelijdens kent de afgelopen dagen een behoorlijke daling. Met 759 nieuwe bevestigde besmettingen komt het totale aantal uit op 33.405. In totaal zijn nu 9.779 opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van vijfenzeventig ten opzichte van zondag.